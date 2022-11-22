Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü

DHA

Kayseri'de Halil T, alacak borç kavgasında tartıştığı Ö.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Ö.Ö. ile Halil T, alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ö.Ö, belinden çıkardığı bıçakla Halil T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

HASTANEDE ÖLDÜ, CİNAYET ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan Halil T, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Ö.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.