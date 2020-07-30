Kayseri'nin Merkez'e bağlı Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 2 yıl önce keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu.
DHA'nın haberine göre çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Yapılan kazılarda, fil, zürafa, at ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Ara verilen hazı çalışmaları, geçen ay yapılan etüt çalışmasının ardından yeniden başlatıldı.
Yamula Barajı kıyısında ve Barsama bölgesinde yapılan kazı çalışmaları Emmiler, Taşhan ve Çevril olmak üzere 3 bölgede sürdürüldü. Yürütülen çalışma kapsamında, Çevril bölgesinde 50 metre aralıkla 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait iki fosil daha bulundu. Kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında yapılan kazılarda bulunan fosiller topraktan çıkarılarak alçı ceket yöntemiyle temizlendikten sonra incelenmek üzere laboratuvara götürülecek.
'YENİ FOSİLLER BULMAKTAYIZ'
Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Uzman Antropolog Özge Kahya, "Çalışmalarımıza Taşhan ve Emmiler bölgesine ağırlık verdik. Bu yıl ki çalışmalarda bulduğumuz fosil file ait olup 7,5 milyon yıl geçmişe sahiptir. Bulduğumuz fosil iki farklı file aittir. Su seviyesi düştükçe yeni fosiller bulmaktayız. Geçen hafta Obruk Mağara Araştırma Grubundan Ali Ethem ve ekibi çalışma yaptı. Su altı aramalarında birçok fosil kalıntısına rastladık. Yamula Barajı'nda kurtarma kazısını eylül sonuna kadar yapacağız. Daha sonra kış döneminde de bulduğumuz fosillerin güçlendirme ve laboratuvar çalışmaları yapılacak. Yamula Barajı'nın üçte ikisi fosil bulma alanımız. Kazı çalışmaları yıllarca sürecek. Bulunan fosiller gerekli incelemelerin ardından çalışmaları başlamış olan fosil müzesinde sergilenecek" dedi.
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