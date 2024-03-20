Kayseri'de 2 kişi sentetik uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
Kayseri'de üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 20.03.2024 - 01:48 Güncelleme: 20.03.2024 - 01:48
Valiliğin açıklamasına göre, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları araçta M.A. ile F.A'nın üzerinde arama yaptı.
Aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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