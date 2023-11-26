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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de 14 milyonluk vurgun!

        Kayseri'de 18 kişiyi 14 milyon TL dolandırdı

        Kayseri'de, internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığı vaadiyle 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan altın, döviz ve aracını alarak dolandıran A.S., polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:40 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:40
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        Kayseri'de 14 milyonluk vurgun!
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        Kayseri'de A.S., internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığını, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım satımlarda fiyat aralığının düşük olduğunu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçlarını aldı.

        Bir süre sonra yaptıkları yatırımın kendilerine verilmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, durumu polise bildirdi. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şüpheli, adresinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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