Kayseri'de 1,1 tonluk boğa "Şampiyon" alıcısını bekliyor

AA

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler de çiftliklerinde büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı.

Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi'nde yaşayan besici Barış Arslan'ın satışa çıkardığı kurbanlıklar arasında yer alan "Şampiyon" da iriliğiyle dikkati çekiyor.

"Şampiyon bizim göz bebeğimiz." diyen Arslan, 3 yaşındaki simental cinsi hayvanın, 1 ton 100 kilogram ağırlığında olduğunu ve 30 bin liradan satışa sunduklarını ifade etti.

Arslan, özenle beslediği hayvanının diğer kurbanlıklarının yaklaşık 2 katı ağırlıkta olduğunu kaydetti.