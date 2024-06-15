Kayseri bayram namazı saati 2024: Kayseri'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Bir Kurban Bayramı daha geldi. Tüm ülkede günün ilk saatlerinde cemaat, bayram namazı kılmak için camilerde bir araya gelecek ardından kurban kesimi için vatandaşlar kesim merkezlerine akın edecek. Peki, Kayseri'de bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar...
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Bu sene hafta sonu ile birleştirilerek 9 gün olarak idrak edilecek Kurban Bayramı, namazın kılınmasıyla başlayacak. Diyanet İşleri tarafından açıklanan namaz saatleri kapsamında ülkede cemaat hep beraber namaz kılacak. Peki, Kayseri bayram namazı saati kaç? İşte, 2024 Kayseri bayram namazı vakti...
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2024 KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ
Kayseri, Kurban Bayramı namazı saati Diyanet İşleri tarafından açıklandı.
Kayseri bayram namazı saati: 05.47
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KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Diyanet İşleri, kurban kesecek vatandaşlar tarafından en çok aratılan, 'kurban kesim saatleri' konusunda, web sitesinde şu bilgilere yer veriyor;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).