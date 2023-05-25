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Tüm dünyada ulaşım; havayolu, denizyolu ve karayolu olmak üzer 3 farklı şekilde gerçekleşmektedir. Peki, Türkiye’de Adana Kayseri arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Kayseri Adana Arası Kaç Km?

Kayseri ile Adana arası yapılacak olan bir seyahatte tercih edilen vasıtanın türü, gerçekleşecek yolculuğun mesafesini de belirlemektedir. Bugün Kayseri’den Adana’ya hareket edecek olan birisinin hususi bir araç tercih etmesi halinde kat edeceği mesafe 306 kilometre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs tercih etmesi halinde 305 kilometre, uçak yolculuğu tercih etmesi halinde ise 190 kilometredir.

Kayseri Adana Arası Kaç Saat?

Bu iki şehir arasında yapılan bir yolculuğun süresi, tıpkı kat edilen mesafe hususunda olduğu gibi seçilen ulaşım şeklinin ne olduğuna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kayseri’den Adana’ya hareket edecek olan bir yolcunun, kendine ait olan hususi bir araçla bu seyahati gerçekleştirmesi halinde harcayacağı süre yaklaşık olarak 3 saat 30 dakikadır. Bu süre, aynı yolculuğun, şehirlerarası yolcu taşıma yapan bir otobüsle yapılması halinde ise 4 saat 30 dakikayı bulmaktadır. İki şehir arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise elbette ki havayoludur ve bu iki nokta arasındaki bir uçak yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir.

Adana Kayseri Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Adana ile Kayseri arasındaki bir yolculuğun ne kadar süreceği, kişinin hangi yolu tercih edeceğine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu iki şehir arasındaki bir seyahat, Ankara Tarsus Otoyolu/O21 ve Kayseri Niğde Otoyolu üzerinden yapılması halinde 3 saat 43 dakika; D815 Karayolu üzerinden gerçekleştirilmesi halinde ise 4 saat 51 dakika sürmektedir. İki karayolu üzerinden yapılan bu hesaplamaya tüm karayolları hız sınırı da dahil edilmiştir.

Adana Kayseri Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Adana Kayseri arasındaki bir yolculukta, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs tercih edilmesi halinde bu seyahat 4 saat 34 dakika sürmektedir.

Adana Kayseri Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Adana ile Kayseri arasındaki bir uçuşun yaklaşık süresi 1 saattir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram