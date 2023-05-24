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Kaymakamın korumasının otomobili, 50 metreden kayalığa düştü

Adana'da, Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruması Uzman Çavuş Anıl Küçükçirkin kullandığı otomobil, 50 metreden sahile uçtu. Kazada uzman çavuş hayatını kaybederken, yanında bulunan öğretmen Burak Akkuş ağır yaralandı

Giriş: 24.05.2023 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Kaymakamın koruması, 50 metreden kayalığa düştü
DHA

Adana'da, Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruması Uzman Çavuş Anıl Küçükçirkin (28), kazada hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Karataş ilçesi Harbiş mevkiindeki fener kayalıklarında meydana geldi. Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruması olarak görev yapan Uzman Çavuş Anıl Küçükçirkin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 50 metreden sahile uçtu.

Kayalığa düşen aracın sürücüsü Küçükçirkin ile yanındaki öğretmen Burak Akkuş (33) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Küçükçirkin, kurtarılamadı. Ağır yaralı Akkuş'un ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Anıl Küçükçirkin'in memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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