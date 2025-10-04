Malatya'da kayısı bahçesinde obruk oluştu
Malatya'da bir kayısı bahçesinde yaklaşık 2 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi
- 1
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesinde çökme meydana geldi.
- 2
Çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
- 3
Yapılan incelemelerde obruğun yaklaşık 2 metre çapında ve 5 ila 6 metre derinliğinde olduğu belirlendi.
-
- 4
Çevre sakinlerinden Adem Özer, "Birden bire çökme oldu. Aşağı yukarı 5-6 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Olayda kimseye herhangi bir şey olmadı" dedi.
- 5
Güvenlik önlemi olarak obruğun etrafı şeritlerle çevrilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.