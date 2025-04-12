Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor | Son dakika haberleri

        Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

        Hakkari'de kayıp kadının bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:13 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde kaybolan Feleknaz Keskin'in (55) bulunması için AFAD, jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

        Üç gündür Katramas Deresi ve çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ve Siirt AFAD Müdürlüğü su üstü arama ekibi de destek veriyor.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Keskin'in yakınlarının bekleyişi sürüyor.

        Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri de çalışma yürütenlere ikramlarda bulundu. AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, Keskin'in yakınlarıyla görüştü.

        AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, gazetecilere, 100'ün üzerinde personelin katılımıyla arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Çalışmalarda dron da kullandıklarını belirten Kanat, "İhbarı aldığımız ilk andan itibaren çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pirodan Köprüsü'nden Erisan Köprüsü'ne kadar arama tarama çalışmalarımız devam ediyor. 5 lokasyonda termal görüntüleme ve dron ile çalışma yürütüyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #hakkari haberleri
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Habertürk Anasayfa