Kayıp Iraklı Sally davasında yeni gelişme!

Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusuyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. 10 bin saatlik kamera görüntüsü inceleyen ekipler, Sally'nin en son Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.

Eskişehir'de, Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) evinde öldürüp, cesedini parçalayarak, çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Amjed Mohsin Mohammed (28) 5'inci kez hakim karşısına çıktı, istenen ceza belli oldu.

EVDEN BİR DAHA ÇIKMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Sally'nin arkadaşının evine girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıktığı, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi. Sally'i öldürdüğü şüphesiyle aranan Mohammed, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan 5'inci duruşmaya tutuklu sanık Mohammed, tutuksuz sanıklardan Mohammed'in kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile Sally'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood ile hakkında yakalama kararı bulunan Hassan Ali Assi Al-Faisal ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mohammed'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

DİĞER SANIKLAR İÇİN "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇU

Diğer sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood, Sarhan Shihab Ahmed ve Asaad Mohsin Mohammed hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.