Kayıp Iraklı Sally davasında yeni gelişme!

Eskişehir'de, Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) evinde öldürüp, cesedini parçalayarak, çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Amjed Mohsin Mohammed (28) 5'inci kez hakim karşısına çıktı, istenen ceza belli oldu.
Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusuyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. 10 bin saatlik kamera görüntüsü inceleyen ekipler, Sally'nin en son Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.
EVDEN BİR DAHA ÇIKMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Sally'nin arkadaşının evine girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıktığı, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi. Sally'i öldürdüğü şüphesiyle aranan Mohammed, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan 5'inci duruşmaya tutuklu sanık Mohammed, tutuksuz sanıklardan Mohammed'in kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile Sally'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood ile hakkında yakalama kararı bulunan Hassan Ali Assi Al-Faisal ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mohammed'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
DİĞER SANIKLAR İÇİN "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇU
Diğer sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood, Sarhan Shihab Ahmed ve Asaad Mohsin Mohammed hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
"VALLAHİ KIZ BAŞKA BİR ÜLKEYE GİTTİ"
Sanık Mohammed ise, mütalaaya karşı yaptığı savunmada suçlamaları reddederek, "Kesinlikle bir eylemde bulunmadım. Allah şahit, ben suçsuzum. Ben o gün 2 poşet köpek maması verdim. Küçük poşet dedikleri şey cesetse; idamı da kabul ederim. Ben suçsuzum, 14 aydır da tutukluyum. Vallahi kız başka bir ülkeye gitti. Bu iftiradır. Çünkü bende para var. Zenginim, doktorum, 5 dil biliyorum. Cinayet ne alaka? Herkes benim katil olmamı istiyor. Nedenini bilmiyorum. Ben de üzgünüm. Bu kız nerede diye ben de düşünüyorum. Onun ailesiyle benim hiçbir problemim yok. Çok yorgunum beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Mohammed'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Asaad Mohsin Mohammed, Sarhan Shihab Ahmed ve Ameer Muttashar Mahmood hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve sanık Hassan Ali Assi Al-Faisal hakkında düzenlenen yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!