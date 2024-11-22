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        Haberler Gündem Güncel Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı | Son dakika haberleri

        Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü günde de devam ediyor. Nehrin debisinin düşürülmesi amacıyla, baraj kapakları kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:59
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        Kayıp Hüsamettin için seferber oldular
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        Silopi'de yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'den 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu belirlenen Yalgettekin için, 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 3'üncü günde de devam ediyor.

        Çalışmalar, 8 arama-kurtarma teknisyeni, 3 dron operatörü ve termal kameralı dron, Cizre itfaiyesinden 4 dalgıç, 1 su üstü bot, Van Emniyet Müdürlüğünden 4 kurbağa adam, Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nden 2 kurbağa adam, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan 6 SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü arama ekibi ile sürüyor.

        BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI

        Cizre- Silopi güzergahı boyunca askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personeller de sınır hattı boyunca kıyı şeridindeki sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda çalışma başlattı.

        Nehrin debisinin düşürülmesi amacıyla da Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin kapakları kapatıldı.

        BİR İZE RASTLANMADI

        Devam eden çalışmalarda, Yalgattekin'e ait bir ize rastlanmadı.

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        #şırnak
        #Dicle Nehri
        #kayıp
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