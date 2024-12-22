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        Haberler Gündem Güncel Kayıp gencin aracı derede bulundu! | Son dakika haberleri

        Kahreden haber! Kayıp gencin aracı derede bulundu!

        Trabzon'da dün akşamdan bu yana haber alınamayan 18 yaşındaki Berat Sami Yazıcı adlı gencin aracı dere yatağında bulundu. Olayda gencin hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:03
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        Kayıptı, aracı derede bulundu!
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ailesinin dün akşamdan beri ulaşamadığı Berat Sami Yazıcı’nın (18), kullandığı otomobilin dere yatağına uçması sonucu hayatını kaybetti belirlendi.

        DHA'nın haberine göre Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu kenarındaki derede otomobili fark eden çevredekiler, durumu polise haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede derede ters dönen araçtaki sürücü Berat Sami Yazıcı'nı hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobilden çıkarılan Yazıcı’nın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Dün akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyen Berat Sami Yazıcı'nın ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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