Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde, gece saatlerine kadar eve gelmeyen Y.K'nin (14) ailesi durumu güvenlik birimlerine iletti. İhbar üzerine Tekir Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramada, mahalleye yakın bölgedeki gölette Y.K'nin önce elbiseleri, daha sonra da cesedi bulundu.

SAVCILIK İNCELEMEDE BULUNDU

AA'daki habere göre 112 Acil Servis ekipleri çocuğun suda boğularak vefat ettiğini belirledi. Y.K'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.