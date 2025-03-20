Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Manisa'da iki gündür aranan Alzheimer hastası ölü bulundu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 18 Mart'tan bu yana aranan Alzheimer hastası Muhammet Çamlıoğlu, ormanlık alanda ölü bulundu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan Çamlıoğlu'nun yakınları, 18 Mart'ta jandarmaya başvurarak evden ayrılan Muhammet Çamlıoğlu'ndan (94) bir daha haber alamadıklarını bildirdi.
İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama başlattı. Tepeköy mevkisindeki ormanlık alandaki aramalarda Çamlıoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Cenaze, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.