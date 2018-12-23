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Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde, ikinci el eşya satış dükkanı bulunan H.A.'nın (52) önce evinin önündeki transit kamyonetine, hemen ardından da yaklaşık 700 metre uzaklıktaki iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgan yaya olarak kaçarken, olay yerine polis sevk edildi. Saldırıda kamyonetin ön camı, farı ve kaportasına 4, iş yerinin vitrin, kapı ve camına da 4 kurşun isabet ettiğini tespit eden polis, her iki olay yerinde de 4'er adet boş kovan ele geçirdi.
POLİS, DAMADIN VURDUĞUNU SAPTADI
İHA'da yer alan habere göre yaşanan iki silahlı saldırının ardından bölgeye yakın Unkapanı Mahallesi'ndeki bir kasap dükkanına da silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgan kasap dükkanına da 4 el ateş açarak kaçtı. Kurşunlar dükkanının vitrin camına isabet ederken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, her üç silahlı saldırı olayını da aracı ve iş yeri kurşunlanan H.A.'nın kızı ile 1 yıldır evli olan damadı T.G.'nın (24) gerçekleştirdiğini tespit etti.
SALDIRGAN DAMAT KAÇARKEN YAKALANDI
T.G.'nin Zeytinlik Mahallesi'ndeki annesinin evine operasyon yapan Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliyi balkondan kaçmak isterken suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kayınpederinin aracını ve iş yerini kurşunladığını kabul eden T.G., kasap dükkanına da kayınpederinin alışveriş yaptığı yer olduğu için silahlı saldırı düzenlediğini iddia etti. Gözaltına alınan T.G., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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