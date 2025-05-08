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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!

        Sakarya'da, kendisini silahla yaralayan kayınpederi 64 yaşındaki Turan Kılıçkan'ı, 15 bıçak darbesiyle öldüren 38 yaşındaki Yusuf Osman Acar tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:52
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        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
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        Sakarya'da olay, 28 Nisan’da Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Kılıçkan (64) ile damadı Yusuf Osman Acar (38) arasında tartışma çıktı.

        KAYINPEDER DAMADINI AYAĞINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle Kılıçkan, Acar’ı silahla ayağından yaraladı.

        DAMAT DA KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI

        Turan Kılıçkan, 15 bıçak darbesiyle katledildi.
        Turan Kılıçkan, 15 bıçak darbesiyle katledildi.

        Acar da Kılıçkan'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan K.G. ise yaralandı. Turan Kılıçkan, otopsi işlemlerinin ardından Akyazı'da toprağa verildi.

        KATİL DAMAT TUTUKLANDI

        Yusuf Osman Acar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderildi.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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