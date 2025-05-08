Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
Sakarya'da, kendisini silahla yaralayan kayınpederi 64 yaşındaki Turan Kılıçkan'ı, 15 bıçak darbesiyle öldüren 38 yaşındaki Yusuf Osman Acar tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Sakarya'da olay, 28 Nisan’da Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Kılıçkan (64) ile damadı Yusuf Osman Acar (38) arasında tartışma çıktı.
KAYINPEDER DAMADINI AYAĞINDAN VURDU
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle Kılıçkan, Acar’ı silahla ayağından yaraladı.
DAMAT DA KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADITuran Kılıçkan, 15 bıçak darbesiyle katledildi.
Acar da Kılıçkan'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan K.G. ise yaralandı. Turan Kılıçkan, otopsi işlemlerinin ardından Akyazı'da toprağa verildi.
KATİL DAMAT TUTUKLANDI
Yusuf Osman Acar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderildi.