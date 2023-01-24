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Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kayınbiraderi Oktay Kara'yı 33 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Uysal'ın cezası belli oldu. Uysal'a ömür boyu hapis cezası verildi

Giriş: 24.01.2023 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'nın Kepez ilçesinde kayınbiraderini bıçakla öldüren sanığa müebbet - En Son Haberler
DHA

Antalya'da, kayınbiraderi Oktay Kara'yı (28) 33 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ramazan Uysal (49) hakkında mahkemeden karar çıktı.

Olay, 17 Ekim 2021'de, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uysal ile kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay Kara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Uysal, üzerindeki bıçağı çıkarıp, kaçmaya çalışan Kara'yı yakalayarak defalarca bıçakladı.

ÇEVREDİKELİR YAKALAYIP, DÖVDÜ

Olayı görenlerin tepki gösterdiği Uysal, elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atıp, kaçtı. Çevredekiler, Uysal'ı yakalayarak tekme tokat dövmeye başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Uysal'ı kalabalığın elinden aldı. Gözaltına alınan Uysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Oktay Kara ise Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, sanık Ramazan Uysal SEGBİS ile katıldı. Taraf ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Son savunmasını yapan Uysal, olayın ansızın gerçekleştiğini söyleyerek, pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, Ramazan Uysal'a 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

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