Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Y.E., 10 Ağustos günü aracını M.Y.'ye 139 bin 500 lira karşılığında sattı. Y.E., paranın 56 bin lirasını ağabeyine verirken, 83 bin 500 lirasını da annesinin evine bıraktı. 12 Ağustos günü annesi, babası ve ağabeyi koronavirüs şüphesiyle hastanede tedaviye alınmasının ardından Y.E., ağabeyi A.E.'nin adına kayıtlı olan araçla kardeşi Ş.E. ve yengesi S.E. ile birlikte hastaneye gitti.
PARANIN OLMADIĞINI FARK ETTİ
DHA'da yer alan habere göre Y.E., hastaneye gitmeden önce annesinin evinde bıraktığı 83 bin 500 lira parayı alarak, şoför koltuğunun alt tarafına bıraktı. Hastane ziyaretinin ardından evine dönen Y.E., şoför koltuğunun altında paranın olmadığını fark etti.
YENGENİN PARAYI ÇALMASI KAMERADA
Olayın ardından Y.E., polis merkezine başvuruda bulundu. Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) görüntüleri inceledi. Elde edilen tüm görüntüleri inceleyen ekipler, Y.E.'nin evini gören kamera görüntülerinde, yenge S.E.'nin araçtaki parayı çalma anını tespit etti.
POLİSE SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan S.E., suçunu itiraf edip, çaldığı parayı sakladığı yeri ekiplere bildirdi. Parayı evinin arka bahçe kısmında tuğlaların arasına sakladığını söylemesi üzerine yapılan aramada 83 bin 500 lira para bulundu. Parayı Y.E.ye teslim edilirken, gözaltına alınan S.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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