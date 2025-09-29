Habertürk
        Kaygılı, kaçıngan, güvenli: Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz? İşte cevabı...

        Kaygılı, kaçıngan, güvenli: Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz? İşte cevabı...

        İlişkilerimizin derinliğini ve seyrini belirleyen en önemli unsurlardan biri, farkında olsak da olmasak da, bağlanma stilimizdir. Psikoloji literatüründe "bağlanma kuramı" olarak bilinen bu yaklaşım, insanların çocuklukta geliştirdiği bağlanma biçimlerinin yetişkinlikteki romantik, arkadaşlık ya da aile ilişkilerine nasıl yansıdığını açıklar. Kaygılı, kaçıngan ve güvenli olmak üzere üç temel bağlanma türü vardır. İşte detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 07:30 Güncelleme: 29.09.2025 - 07:30
        • 1

          Bir ilişkinin nasıl başladığı ya da nasıl sona erdiği kadar, içinde nasıl hissedildiğimiz de önemlidir. İşte bu noktada devreye bağlanma stilleri giriyor. Uzmanlara göre kaygılı, kaçıngan veya güvenli bağlanma biçimleri, ilişkilerdeki beklentilerimizi, tepkilerimizi ve sınırlarımızı doğrudan etkiliyor...

        • 2

          BAĞLANMA KURAMI NEDİR?

          Bağlanma kuramı, psikolog John Bowlby tarafından ortaya atıldı ve Mary Ainsworth’ün araştırmalarıyla geliştirildi.

        • 3

          Bu kuram, çocuklukta ebeveynlerle kurulan ilişkilerin, ilerleyen yaşlarda bireyin yakın ilişkilerine yön verdiğini savunur. Yani sevgiye, güvene ve terk edilme korkusuna yaklaşımımız, temelde ilk bağlanma deneyimlerimizin bir yansımasıdır.

        • 4

          KAYGILI BAĞLANMA: SÜREKLİ ONAY ARAYIŞI

          Kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler, ilişkilerinde yoğun bir sevgi ve ilgi ihtiyacı duyar. Partnerinden sürekli onay ve güvence bekleyebilir, en küçük mesafeyi bile terk edilme işareti olarak yorumlayabilirler. Bu durum ilişkide duygusal dalgalanmalara ve zaman zaman yıpratıcı bir dinamizm yaratabilir.

        • 5

          KAÇINGAN BAĞLANMA: DUYGUSAL MESAFE KURMA

          Kaçıngan bağlanma stilinde ise bireyler yakınlıktan ziyade bağımsızlığa değer verir. İlişkilerde derinleşmek yerine duvarlar örer, duygularını ifade etmekten çekinir. Bu durum onları duygusal anlamda “soğuk” gösterebilir ancak aslında kökünde kırılmaktan duyulan yoğun bir korku vardır.

        • 6

          GÜVENLİ BAĞLANMA: DENGELİ VE SAĞLIKLI İLİŞKİLER

          En sağlıklı bağlanma biçimi olan güvenli bağlanma stilinde bireyler hem yakınlıktan hem de bireysel sınırlarını korumaktan çekinmez. Partnerlerine güven duyar, iletişimlerinde açık olurlar ve olası krizleri sağlıklı bir şekilde yönetebilirler. Güvenli bağlanma, uzun vadeli ve dengeli ilişkilerin temelini oluşturur.

        • 7

          BAĞLANMA STİLİNİZİ TANIMAK NEDEN ÖNEMLİ?

          Kendi bağlanma stilini tanımak, hem ilişkilerde hem de kişisel gelişimde büyük bir fark yaratır. Çünkü farkındalık, değişimin ilk adımıdır. Kaygılı ya da kaçıngan bağlanan biri, terapi veya kişisel çalışmalarla güvenli bağlanmaya daha yakın bir yol izleyebilir.

