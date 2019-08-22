Mahkeme sürece 10 yıl sürdü

22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şebinkarahisar'da oturan Erdal Uzun ve ailesi, 19 yıl önce bedelsiz olarak verdiği 14 köye ulaşımın sağlandığı Şahinler Grup Köy yolunun çevresindeki arazisini tel örgüyle çevirdi. Sürücüler, tel örgü nedeniyle yolun daraldığını öne sürüp Uzun ailesine tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Uzun ailesi, konuyu yargıya taşıdı. 10 yıl süren mahkeme sonucunda davayı kazanan aile fertleri, iş makinesiyle taşıdıkları kayalarla yolu ulaşıma kapattı. Kapattığı yolu bahçesine dahil eden Uzun, kayalar üzerine de 'satılık' tabelası yerleştirip arazisini satılığa çıkardı. Kurban Bayramı sonrası ulaşıma kapatılan yolda sürücüler, zor anlar yaşayıp geri dönmek zorunda kalınca, İlçe Kaymamaklığı ve belediye yetkilileri harekete geçerek alternatif yol için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu, kapatılan yolun çevresindeki eski yol iyileştirilip ulaşıma açılınca sorun çözüldü.
'TEPKİ GÖSTERENLERE İNAT YOLU KAPATTIM'
Yolu kapatma gerekçesini anlatan Erdal Uzun, "2000 yılında buradan yol geçti. Arazimizin çevresinden geçen yol kenarını hayvan girmesin diye tel örgüyle çevirdik. Buna çevredeki yolu kullanan bazı kişiler tepki gösterdi. Bedelsiz olarak bu yolu zamanında verdik. Artan tepkiler üzerine bizde bu yolu mahkemeye verdik. Benim yolu daralttığım öne sürüldü, oysa biz böyle bir şey yapmadık. Davamız 10 yıl sürdü, akabinde kazandık. Bana tepki gösterenlere inat yolu taşla kapattık. Arazimi de yola katarak, tarla haline dönüştürdüm. Yolu kapatmadan önce gerekli uyarılarda da bulunmuştuk. Bayram sonrası yolu kapattık. Şimdi ise arazimiz satılıktır" dedi.
'ALTERNATİF BAĞLANTI YOLU YAPILDI'
İlçe Kaymakamı Taner Tengir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yolun Uzun ailesinin arazisi kapsamında olduğunun mahkemece tespit edildiğini, alanda alternatif yol çalışmalarına gidilerek sorunun çözüldüğünü söyleyerek, "Yolu yerinde inceledim. Yıllardır kullanılan bağlantı yolunun vatandaşın arazisi kapsamında olduğu mahkeme tarafından tespit edildi. Vatandaşta arazisini çevirip tarlası ile birleştirdi ve 'satılıktır' tabelası astı. Bunun üzerine sürücüler zorlanmasın diye çevredeki eski yolu iyileştirip genişleterek ulaşıma açtık" diye konuştu
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