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Kayak tutkunlarının yeni adresi: Keltepe

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak önceki yıl hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi, kayakseverlerin gözdesi haline geldi

18.03.2022 - 12:36 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda 2020 yılının ocak ayında hizmete açılan kayak merkezi, yeni olmasına rağmen kayakseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. 

  • AA'nın haberine göre kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe'ye gelen tatilciler, 31 kilometre mesafedeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde konaklıyor.

  • Çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakan kayak merkezinde, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemleri ile yiyecek ve içecek alanları bulunuyor.

  • Profesyonel eğitmenlerce kayak derslerinin de verildiği merkeze gelen sporseverler, her türlü ekipmana ulaşabiliyor.

  • "KAYAK MERKEZİ HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK İLGİ GÖRÜYOR"

    Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yaklaşık 3 ay önce açtıkları sezonun mart sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

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