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Kayahan'ın kızı Beste Açar evleniyor! İşte nikah tarihi! - Magazin haberleri

Kayahan'ın kızı Beste Açar evleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Kayahan'ın kızı Beste Açar, deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile dünyaevine gireceklerini açıkladı. Açar, "Kendisinin çok güzel bir kişiliği var. Kelimelerin ötesinde..." diyerek, sevgilisine övgüler yağdırdı

24.11.2021 - 14:25 | Güncelleme: FİSKOS
İHA

  • Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, bir süredir Bodrum'da yaşıyor. Eğitmeni olduğu bilinçaltı temizlik sistemi üzerine çalışmalar yürüten Açar, özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalar yaptı.

    EVLİLİK KARARI ALDILAR

    Beste Açar, deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile 2 Şubat 2022’de hayatını birleştireceklerini duyurdu. Şubat ayında sade bir nikahla dünyaevine girecek olan çift, yazın da düğün yapmayı planlıyor.

  • "BU TARİHİ ENERJİYE BAKARAK BELİRLEDİM"

    Deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile evlilik kararı aldıklarını anlatan Açar, "Arkadaşlığın, dostluğun bir başka versiyonu ile açığa çıktığı, çok keyifli, çok güzel bir ilişki var. Bununla ilgili de 02 Şubat 2022 tarihinde, tarihi ben enerjiye bakarak belirledim. İşimi kullandım burada. Bodrum’da böyle bir karar aldık. İki ay kaldı. Böyle güzel bir nokta koymak istiyoruz." diye konuştu.

  • "DÜĞÜN YAZIN OLACAK"

    2 Şubat’ta sade bir nikahla dünyaevine gireceklerini, düğünü ise yaz aylarında yapmayı planladıklarını dile getiren Beste Açar, "Kışın soğuk hatta bazı yerlerde kar bile yağıyor şubat ayında. Böyle küçük resmi bir tören... 'Evet, evet' deyip, sonrası yazın..." ifadelerini kullandı.

    "KELİMELERİN ÖTESİNDE BİR KİŞİ"

    Sevgilisi ile ilgili de konuşan Açar, "Kendisini aslında beni takip eden bir kişi. Kendisi deprem tahmin uzmanı. Çok güzel bir kişiliği var. Pati aşığı, çok güzel gitar çalıyor, çok güzel şarkı söylüyor. Çok neşeli, çok keyifli... Daha neler söyleyebilirim? Kelimelerin ötesinde. Gerçekten öyle... Çok güzel bir kalbi var. 'Altın gibi bir kalbi var' derler ya... Öyle birisi..." dedi.

  • EREV: ÇOK MUTLUYUM

    Oksal Erev ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok keyifli. Ne zamandan beri beklediğim, mutlu bir olaydı. 'Hayırlı olsun' diyelim. Kesinlikle çok mutluyum. Her şey çok güzel gidiyor ve huzurluyum..." şeklinde konuştu.

  • ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

    Öte yandan bir dönem merhum sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar ile yaşadığı 'soyadı' polemiği ile gündeme gelen Beste Açar, estetik modasına uymuştu. Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Açar, son görüntünü Instagram'dan paylaşmıştı.

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