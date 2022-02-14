'Bizimkisi Bir Aşk Hikâyesi' zirvede

'Areda Survey'in yaptığı araştırmada ikinci sıraya, Zeki Müren'in "Gitme Sana Muhtacım" şarkısı, üçüncü sıraya da Berkant'ın "Samanyolu" adlı şarkısı yerleşti.

Anket sonucuna göre ilk 10’da sırayla şu şarkılar yer aldı:

* Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur Mu

* Tarkan - Beni Çok Sev

* Sema - Fikrimin İnce Gülü

* Nilüfer - Ta Uzak Yollardan

* Sezen Aksu - Haydi Gel Benimle Ol

* Neşe Karaböcek - Damarımda Kanımsın

* İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine