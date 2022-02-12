14 Şubat'ta 14 aşk şarkısı

ÜMİT SAYIN - BEN TABİİ Kİ

Kaşları kara, gözleri cezam

Aman, aman, aman, halim duman

Saçları belam, dudağı ikram

Aman, aman, bu can ah sana kurban

Sensiz bu hayat bana ziyan

Seni görmeden geçen günler bana haram

İnsaf eyle

İnkar etme

Söyle, söyle, söyle

Seni bu dünyada en çok kim sever?

Ben tabii ki

Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?

Ben tabii ki

Seni bu dünyada en çok kim sever?

Ben tabii ki

Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?

Ben tabii ki, ben tabii ki



Kaşları kara, gözleri cezam

Aman, aman, aman, halim duman

Saçları belam, dudağı ikram

Aman, aman, bu can ah sana kurban

Sensiz bu hayat bana ziyan

Seni görmeden geçen günler bana haram

İnsaf eyle

İnkar etme

Söyle, söyle, söyle

Seni bu dünyada en çok kim sever?

Ben tabii ki

Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?

Ben tabii ki

Seni bu dünyada en çok kim sever?

Ben tabii ki

Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?

Ben tabii ki, ben tabii ki

Seni bu dünyada en çok kim sever?

Ben tabii ki

Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?

Ben tabii ki, ben tabii ki



Ben tabii ki, ben tabii ki

Ben tabii ki, ben tabii ki