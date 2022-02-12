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14 Şubat'ta 14 aşk şarkısı! Sezen Aksu, Kayahan, Tarkan...

14 Şubat'ta 14 aşk şarkısı

Sevgi ve aşkı en güzel hissettirmenin yolu nedir? Ona en sevdiği yemeği yapmak mı, içinden geldiği için bir hediye almak mı yoksa bir buket çiçek ile karşısına geçmek mi? Bence; ona bir şarkı armağan etmek... İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 14 aşk şarkısı...

12.02.2022 - 00:05 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Melodilerin duyguları ifade etmenin en güzel yolu olduğunu düşünüyorum. Hislerinizin olduğu kişiden; "Bu şarkı bizim olsun." ya da "Bunu sana armağan ediyorum." cümlesini duymak dünyanın en güzel şeyi olabilir. Ben de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 14 aşk şarkısını sizler için derledim. İşte, "Seni seviyorum." demenin 14 farklı şarkı hali...

  • ÖZDEMİR ERDOĞAN - BANA ELLERİNİ VER

    Ben bal arısı gibiydim senden önce
    Bak pervanelere döndüm seni görünce
    Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam
    Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam
    Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam
    Bin yıl yaşasam yine sana doyamam
    Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel
    Seni almazsam gözlerim açık gider

    Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
    Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel
    Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
    Sana gönlümü verdim nazlı güzel 

    Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel
    Seni almazsam gözlerim açık gider

    Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
    Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel
    Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
    Sana gönlümü verdim nazlı güzel
    Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
    Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel
    Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
    Sana gönlümü verdim nazlı güzel

  • SEZEN AKSU - HAYDİ GEL BENİMLE OL

    Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan
    Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan
    Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan
    Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var 

    Haydi gel benimle ol
    Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
    Ordaki sevgililer özenip birer birer
    Gün olur erişirler ikimize 

    Haydi gel benimle ol
    Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
    Ordaki sevgililer özenip birer birer
    Gün olur erişirler ikimize 

    Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden
    Yıldızları tek tek yakacağım
    Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden
    Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun 

    Haydi gel benimle ol
    Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
    Ordaki sevgililer özenip birer birer
    Gün olur erişirler ikimize 

    Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan
    Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan
    Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan
    Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var 

    Haydi gel benimle ol
    Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
    Ordaki sevgililer özenip birer birer
    Gün olur erişirler ikimize 

    Haydi gel benimle ol
    Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
    Ordaki sevgililer özenip birer birer
    Gün olur erişirler ikimize 

    Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden
    Yıldızları tek tek yakacağım
    Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden
    Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun 

    Haydi gel benimle ol
    Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
    Ordaki sevgililer özenip birer birer
    Gün olur erişirler ikimize

    Haydi gel benimle ol
    Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
    Ordaki sevgililer özenip birer birer
    Gün olur erişirler ikimize 

    Haydi gel benimle ol
    Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
    Ordaki sevgililer özenip birer birer
    Gün olur erişirler ikimize

  • KAYAHAN - BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ

    Bizimkisi bir aşk hikayesi
    Siyah beyaz film gibi biraz
    Gözyaşı umut ve ihtiras
    Bizimkisi alev gibi biraz
    Alev gibi

    Bizimkisi bir aşk hikayesi
    Siyah beyaz film gibi biraz
    Ateşle su dikenle gül gibi
    Bizimkisi roman gibi biraz

    Bu güller senin için
    Bu gönül ikimizin
    Hiç üzülme ağlama
    Sen gülümse daima

    Bu güller senin için
    Bu gönül ikimizin
    Hiç üzülme ağlama
    Sen gülümse daima

    Bizimkisi bir aşk hikayesi
    Siyah beyaz film gibi biraz
    Hüzünlü sonbahar kapısından
    Çıkmak gibi aydınlığa biraz

    Bizimkisi bir aşk hikayesi
    Siyah beyaz film gibi biraz
    Ateşle su dikenle gül gibi
    Bizimkisi roman gibi biraz

    Bu güller senin için
    Bu gönül ikimizin
    Hiç üzülme ağlama
    Sen gülümse daima

    Bu güller senin için
    Bu gönül ikimizin
    Hiç üzülme ağlama
    Sen gülümse daima

  • ÜMİT SAYIN - BEN TABİİ Kİ

    Kaşları kara, gözleri cezam
    Aman, aman, aman, halim duman
    Saçları belam, dudağı ikram
    Aman, aman, bu can ah sana kurban

    Sensiz bu hayat bana ziyan
    Seni görmeden geçen günler bana haram 

    İnsaf eyle
    İnkar etme
    Söyle, söyle, söyle 

    Seni bu dünyada en çok kim sever?
    Ben tabii ki
    Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
    Ben tabii ki 

    Seni bu dünyada en çok kim sever?
    Ben tabii ki
    Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
    Ben tabii ki, ben tabii ki

    Kaşları kara, gözleri cezam
    Aman, aman, aman, halim duman
    Saçları belam, dudağı ikram
    Aman, aman, bu can ah sana kurban 

    Sensiz bu hayat bana ziyan
    Seni görmeden geçen günler bana haram

    İnsaf eyle
    İnkar etme
    Söyle, söyle, söyle 

    Seni bu dünyada en çok kim sever?
    Ben tabii ki
    Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
    Ben tabii ki 

    Seni bu dünyada en çok kim sever?
    Ben tabii ki
    Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
    Ben tabii ki, ben tabii ki

    Seni bu dünyada en çok kim sever?
    Ben tabii ki
    Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
    Ben tabii ki, ben tabii ki 

    Ben tabii ki, ben tabii ki
    Ben tabii ki, ben tabii ki

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