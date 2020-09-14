2005 yılında Hülya Avşar ile yollarını ayıran Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ile pozunu Instagram hesabından yayınladı.

Avşar da eski eşi ve kızının pozuna kayıtsız kalmadı. Hülya Avşar, fotoğrafın altına kalp emojileri koydu.

Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Hülya Avşar ile yıllar önce yollarını ayıran Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi ile dostluğu devam ediyor.