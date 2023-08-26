Kaya Çilingiroğlu bir hayli 'Neşe'li

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Hülya Avşar'ın bir süre önce "Aile kalabalıklaşıyor" diyerek işaret ettiği Kaya Cilingiroğlu'nun yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre Kaya Çilingiroğlu, Yalıkavak’taki yeni sevgilisi Neşe Hanım ile birlikte görüntülendi. Plaja erken saatlerde gelen ikili, deniz keyfi yaptı. Çilingiroğlu'nun bir hayli keyifli olduğu görüldü.