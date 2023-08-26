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        Haberler Magazin Kaya Çilingiroğlu bir hayli 'Neşe'li

        Kaya Çilingiroğlu bir hayli 'Neşe'li

        Kaya Çilingiroğlu, yeni sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi. Çilingiroğlu'nun sevgilisi Neşe Hanım ile hafta sonunu değerlendirmek için gittikleri Bodrum'da bir hayli keyifli olduğu görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 22:57 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:57
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        Bir hayli 'Neşe'li
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        Hülya Avşar'ın bir süre önce "Aile kalabalıklaşıyor" diyerek işaret ettiği Kaya Cilingiroğlu'nun yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre Kaya Çilingiroğlu, Yalıkavak’taki yeni sevgilisi Neşe Hanım ile birlikte görüntülendi. Plaja erken saatlerde gelen ikili, deniz keyfi yaptı. Çilingiroğlu'nun bir hayli keyifli olduğu görüldü.

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        #kaya çilingiroğlu
        #Hülya Avşar

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