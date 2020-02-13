13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Prof. Dr. Mustafa Tayar geçtiğimiz günlerde gündeme oturan hayvandan çıkan kavram yağını dönerlerde ve sabunlarda kullanılıyor. İddiaları üzerine kavram yağı hakkında bilgiler paylaştı. Peki hayvandan çıkan kavram yağı sabunlarda ve dönerlerde kullanılıyor mu? Kavram yağı nedir? İşte yanıtı...
Kavram yağı nedir?
Dana kavram yağı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, karkasın kavram bölgesinde bulunan yağdır.Et ürünleri (Sucuk, salam, sosis, hazır köfte vb.) üreten firmaların, üretimde kullandığı bu yağ çeşidi aynı zamanda, Lokanta, Restorantlar ve Kasaplar için de tercih edilen bir üründür.
Kavram yağının kaliteli bir yağ olduğunu ifade eden Mustafa Tayar, “Dönerin başkenti olan Bursa’da döner konusunda bir şeyler söylemek zorunda hissettim kendimi. Döner konusunda son günlerde Türkiye’de herkes konuştu. Kavram yağının dönere katıldığı, bunun sabuna katılan kalitesiz bir yağ olduğu iddia edildi. Aksine kavram yağı çok değerli bir yağdır.
Et ürünleri, köfte, sucuk ve dönerde kullanılır, çünkü bu yağ ürüne lezzet ve kıvam verir. Bir yemeğin lezzetini veren unsur yağdır. Sabun yapılacak, atılacak yağ dönere işlenmez, kavram yağı çok kaliteli bir yağdır. İddia edildiği gibi sabuna harcanacak kadar ucuz ve kalitesiz değildir. Siz bugün fiyatı 25 lira olan bu yağı sabuna işlerseniz sabunu 100 liraya satmanız gerekir.
Evet hayvansal yağlar sanayiye gider ama tamamen endüstri artıkları, kemik ve işlemeden artan yağlar gider. Mevzuat izin verir, dönere yüzde 25’e kadar yağ ilave edilmesi yasal hakkıdır. Döner üreticileri dönerde yağ kullanırlar, bunun yasal hiç bir sakıncası yoktur. Dönere katılacak başka bir katkı maddesi de yoktur” dedi.
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