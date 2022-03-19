Kavgacı tavşanlar fotokapana böyle yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, birbirine kafa tutan iki tavşanın kavgasını fotokapanla görüntüledi.

İHA'nın haberine göre birbirlerine vurarak gecenin karanlığında kaybolan iki tavşanın görüntüleri, müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.