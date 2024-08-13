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        Haberler Dünyadan Katy Perry ve Orlando Bloom helikopterden atladı - Magazin haberleri

        Katy Perry ve Orlando Bloom helikopterden atladı

        Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte helikopterden denize atladıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:39
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          Katy Perry ile Orlando Bloom, İtalya'nın Sardunya adasına yaptıkları tatilleri sırasında heyecan dolu bir deneyim yaşayıp, helikopterden denize atladılar.

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          Katty Perry, sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşıma yeni teklisi 'Lifetimes'ın; "Tıpkı gökyüzündeki yıldızlar gibi, sen ve ben birbirimizi bulacağız her bir hayatta" sözlerini not düştü.

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          Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda, 2020 doğumlu kızları Daisy Dove ile birlikte St Tropez'de tatil yapmıştı. Ara ara denize giren Katy Perry ile Orlando Bloom birbirlerine sarılarak sevgi gösterisinde bulunmuştu.

          Fotoğraflar: Instagram

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