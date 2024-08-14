Katy Perry'nin klibine soruşturma
Yeni şarkısı 'Lifetimes'a İspanya'da çektiği klip, Katy Perry'nin başını derde soktu. İspanyol yetkililer, çevreye zarar verdiği iddiasıyla Perry'nin klibi hakkında soruşturma başlattı
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Katy Perry'nin yebi klibi yüzünden başı dertte. 39 yaşındaki şarkıcının, geçen hafta yayınlanan 'Lifetimes' adlı yeni şarkısının İspanya'nın Balear Adaları'nda çekilen klibi için soruşturma başlatıldı.
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Balear Adaları Çevre Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında, yapım şirketinin, Ses Salines Tabiat Parkı'nın koruma altındaki kumullarında çekim yapmak için gerekli izni almadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
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Müdürlük, Matias Vasquez adıyla da bilinen Stillz'in yönetmenliğini üstlendiği klibin çekilmesinin, plajda çevresel hasara neden olup olmadığını araştırıyor.
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YASAKLI BÖLGEDE DANS ETTİ
Klipte Perry, S'Espalmador adasının halatlarla korunan ve yasaklı bir bölgeyi işaret eden kum tepelerinde dans ettiği görülüyor.
Açıklamaya göre 'Lifetimes' klibinin o bölgede çekilmesi "çevreye karşı suç" değil, ihlal olarak nitelendiriliyor.
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Katy Perry cephesinden soruşturmayla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmedi.
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HELİKOPTERDEN DENİZE
Orlando Bloom ile birliktelik yaşayan ve bu ilişkisinden 4 yaşında Daisy adında bir kızı olan Perry, İtalya'nın Sardunya adasına yaptıkları tatilleri sırasında heyecan dolu bir deneyim yaşarken objektiflere yansımıştı.
Çift, önceki gün helikopterden denize atlamıştı.
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