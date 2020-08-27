Hesaptan anne ve babaya mutluluklar dilenirken, aynı zamanda bebeğin son derece sağlıklı olduğu da duyuruldu.

Aynı zamanda bu duyuru, dünyanın dört bir yanındaki anne adayları ve yeni doğan bebekler için başlatılan bir yardım kampanyasının da ilk adımı oldu.