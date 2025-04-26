Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
Dünyanın dört bir yanından Vatikan'a gelen Katolikler, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze törenine katıldı.
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Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'da cenaze töreni düzenlendi.
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Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen ayin, naaşının tören alanına omuzlarda taşınmasıyla yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.
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Katolik Kilisesi'ne mensup 200'den fazla kardinal ve 700'den fazla piskopos ile rahibin hazır bulunduğu Papa'nın cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetti.
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Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada, Papa Franciscus için "Halkın arasında bir papa oldu." dedi.
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Kardinal Re, Papa Franciscus’un papalığı boyunca göç ve göçmenler konusunda hep duyarlı olduğunu ve onlara "sayısız jest yaptığını" ifade ederek, ilk ziyaretini İtalya'nın en çok düzensiz göç alan adası Lampedusa'ya gerçekleştirdiğini hatırlattı.
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Papa Franciscus'un duvarlar değil köprüler kurmaktan yana olduğunu belirten Kardinal Re, "Papa, her zaman barış çağrısı yaptı ve savaşlara diplomatik çözüm bulunmasını istedi ve sık sık savaşların bir yenilgi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
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Kardinal Re, "Papa Franciscus, her zaman konuşmalarını 'Benim için dua edin.' diye tamamlardı, şimdi biz kendisinden bizim için dua etmesini istiyoruz." diye konuştu.
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Papa Franciscus'un cenaze törenine, Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.
Törende, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Başbakanı Mustafa Muhammed, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi çok sayıda lider de yer aldı.
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Cenaze töreni dolayısıyla Vatikan ve Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. 4 bin güvenlik personelinin görev yaptığı Roma'da ayrıca hava sahası cenaze töreni sırasında uçuş trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan yollarda güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu.
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Vatikan Basın Ofisi, Papa Franciscus'un cenaze törenine 250 bin kişinin katıldığını bildirdi.
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Papa Franciscus'un naaşı, vasiyeti üzerine Vatikan'da değil Roma'daki 4 büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedildi.
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Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinin ardından Papa'nın cenazesi, "papamobile" adı verilen, papaların genelde halkı selamlamak için kullandığı araca yerleştirildi ve buradan yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşındı.
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Papa'nın naaşını taşıyan cenaze nakil aracı, Vatikan'dan çıktıktan sonra sırasıyla Vittorio Emanuele Caddesi, Venedik Meydanı, Kolezyum ve Merulana Caddesi üzerinden Azize Büyük Meryem Bazilikası'na ulaştı. Papa'nın naaşının geçtiği sırada güzergah üzerinde toplanan Romalıların, alkışlarla karşılık verdiği görüldü.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir