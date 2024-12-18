Katmer tatlısı tarifi: Antep usulü katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kaymak, toz fıstık ve şeker ile bütünleşen malzemeler, ortaya enfes bir lezzet çıkarıyor. Kahvaltı soflarının olmazsa olmazı bu tatlıyı ilginizi çekebilecek farklı sunumlarla da servis edebilirsiniz. Katmer tatlısı tarifi ve Antep usulü katmer tatlısı nedir? Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

REKLAM advertisement1 Katmer Tatlısı Tarifi Gün içerisindeki tatlı ihtiyacınızı gidermek istiyorsunuz ancak uzun mesailer harcamak istemiyorsanız katmer tatlısını yapmayı deneyebilirsiniz. Katmer tatlısı birçoğumuzun aşina olduğu bir tatlı olsa da adını ilk kez duyanların da azımsanmayacak ölçüde fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu lezzeti siz de deneyimlemek isterseniz birkaç malzemeyle harikalar yaratabilirsiniz. Katmer tatlısı tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

REKLAM Antep Usulü Katmer Tatlısı Genellikle kahvaltılarda tercih edilen Antep katmeri tadını, pişirme sırasında eriyerek yufkaya karışan şekerinden alıyor. İşte, Antep usulü katmer tatlısının tarifi: Malzemeler Hamur için: 150 g un

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz İçi için: 2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı çekilmiş Antepfıstığı

100 g süt kaymağı Yapılışı Malzemeler birbirine karıştırıldıktan sonra hamur yoğurulur.

Kulak memesi yumuşaklığına gelince avuç içiyle yumak haline getirilir.

Ayçiçeği yağıyla yağlanır ve bir saat dinlendirilir, hamur hazır duruma getirilir.

Hamuru açma işleminde yumak el ile ezilir daha sonra merdane ile büyütülür.

Elle havada çevrilerek açılır; kâğıt inceliği yakalanmaya çalışılır ve muska gibi katlanıp dört köşe haline getirilir.

Açılan hamurun ortasına iç malzemesi (Antepfıstığı, şeker, süt kaymağı) konularak, tekrar dört köşesinden içe doğru katlanır. Tavaya yerleştirilen katmerler fırına sürülür.

10-15 dakika kızarıncaya kadar fırında pişirilir. Katmeriniz servise hazırdır. Afiyet olsun! Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?

REKLAM Yufka açmayı gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz. Ancak katmerin tadı açılan hamurunda gizlidir. Zamandan tasarruf etmek isteyenler hazır yufkadan da yararlanabilir. Katmer tarifinde seçenek açısından farklı alternatifler bulunmaktadır. Size uygun gelen alternatifi kendiniz bulabilirsiniz. Katmer tatlısı yapmak istiyor ancak Antep usulünden şaşmamak istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz.

Un, su ve tuz birbirine karıştırıldıktan sonra yoğurulur ve kulak memesi kıvamı elde edilmeye çalışılır. Kıvam elde edilince avuç içiyle yumak haline getirilir. Ayçiçeği yağıyla yağlanarak bir saat kadar dinlendirilir. Hamur açmak için, önce yumak el ile ezilir sonra merdane ile büyütülür. Açma işleminde elle havada çevrilir, kâğıt inceliğine gelince düzeltilir ve tıpkı bir muska gibi katlanıp dört köşe haline getirilir. Açılan hamurun ortasına iç malzemesi konularak, tekrar dört köşesinden içe doğru katlanır. Yapımı biten katmerler tavaya yerleştirilerek fırına sürülür. 10-15 dakika kadar pişirilir.

Katmer Tatlısı Yapımı Katmer tatlısı hamur ve içi için iki ayrı malzeme içeriğinden oluşmaktadır. Hamur için gerekli olan malzemeler; un, su ve tuzdur. İç harç için ise; şeker, çekilmiş Antepfıstığı ve süt kaymağı gereklidir. Malzemeler itibariyle kabarık bir liste bizi karşılamamaktadır. Bu yönüyle oldukça pratik bir yapıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Elde açılan hamur muska gibi katlanır. Hamurun ortasına iç malzemesi eklenir ve tekrar dört köşesinden içe doğru katlanır. Tavaya yerleştirilen katmerler fırınla buluşur.