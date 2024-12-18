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        Haberler Bilgi Yaşam Katmer poğaça tarifi: Katmer poğaça nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Katmer poğaça tarifi: Katmer poğaça nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kahvaltılarımızın ve özel günlerimizin vazgeçilmezi poğaça, hem tadıyla hem de pratik yapıyla öne çıkmakta. Her yaş grubu için doyurucu bir öğün yerine geçebilen poğaçanın püf noktası hamurunda. Katmer poğaça tarifi: Katmer poğaça nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 11:00 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:00
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        Katmer poğaça tarifi
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        Temel malzemelerinin dışında çok fazla malzemeye ihtiyaç duyulmadan yapılan poğaçalardan bir tanesi de katmer poğaçasıdır. Ağızda dayılan yapısıyla kendine hayran bırakan bu lezzetin yapımı oldukça kolaydır. Katmer poğaça tarifi nedir? Katmer poğaça nasıl yapılır? Katmer poğaça yapımı nasıldır? Katmer poğaça malzemeleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Katmer Poğaça Tarifi

        Özellikle zamandan tasarruf etmek isteyen ev hanımları çareyi poğaça yapmakta bulmaktadır. Poğaça her damağa hitap eden bir lezzete sahiptir. Yumuşacık, ağızda dağılan yapısıyla yediden yetmişe tercih edilmektedir. Üstelik zahmetli hamur işlerinin aksine yapımı da bir o kadar kolaydır. Katmer poğaçası ise mutfağı mis gibi kokutan, lezzetli ve görünümüyle iştah açan bir lezzettir. Kıyır kıyır bir poğaça tarifi arayanlar için katmer poğaçasından daha iyi bir tercih olamaz. Katmer poğaçası tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

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        • Kaç kişilik: 2 büyük tepsi
        • Hazırlama süresi: 30 dakika
        • Pişirme süresi: 25 dakika

        Katmer Poğaça Nasıl Yapılır?

        Her ne kadar alternatif poğaça çeşitleri yer alsa da içeriğindeki malzemeler aşağı yukarı aynıdır. Ancak katmer poğaçasını klasik poğaça tariflerinden ayrına en önemli detay kuru maya kullanmak ve elde edilen hamuru bezelere ayırarak bezeleri teker teker açmaktır. Katmerli poğaça tarifinin her aşamasını özenle yaptığınızda sonuç mükemmel olacaktır. Katmer poğaça tarifinde yumurta, un, yoğurt ve şeker gibi malzemeler yer almaktadır. Yani ufak bir farkla klasik poğaça malzemelerinden oluşur. Belirtilen ölçeklerde malzemelerin koyulması oldukça önemlidir. Bu tarifteki istediğimiz sonuca ulaşmamızı sağlar. Peki, katmer poğaça nasıl yapılır? İşte, aşama aşama katmer poğaça yapımı:

        Malzemeler

        Hamuru için:

        • 1 su bardağı ılık süt
        • 2 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 yemek kaşığı kuru maya
        • 2 yemek kaşığı yoğurt
        • 2 adet yumurta
        • 250 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)
        • 7,5 su bardağı un

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        • 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)

        İç Harcı İçin:

        • 1 su bardağı beyaz peynir (ufalanmış)

        Üzeri İçin:

        • 1 adet yumurta sarısı
        • 2 yemek kaşığı çörek otu

        Yapılışı:

        Derin bir kâsede ılık süt, toz şeker ve kuru maya karıştırılır. 2-3 dakika kadar mayanın aktif hale gelmesi beklenir. Üzerine yoğurt, yumurta ve oda ısısında bekletilmiş tereyağı da eklenir. Son olarak da un eklenir ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilene dek yoğurulur. Hamur oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakılır. Daha sonra hamurdan 10 adet beze oluşturulur. Her beze unlu tezgâhta tatlı tabağı büyüklüğünde açılır ve son kat hariç her birinin üzerine tereyağı sürülür. 10 kat üst üste koyularak hamur büyük bir yuvarlak olacak şekilde açılır. Kalıp kullanılarak hamurdan yuvarlak şekiller çıkarılır. Yuvarlak hamurların orta kısma peynirli iç harcı eklenir ve yarım ay şeklinde kapatılır. Üzerine yumurta sarısı ve çörekotu serpiştirilip önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyulur. 25 dakika kadar pişirilir. Afiyet olsun!

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        Katmer Poğaça Yapımı Nasıldır?

        Katmer poğaça yapımı oldukça kolay ve pratiktir. Elinizin altındaki malzemelerle bu eşsiz lezzetle sofralarınızı donatabilirsiniz. İşte, katmer poğaça yapımı:

        • Ilık süt, toz şeker ve kuru maya bir kâsede karıştırın. 2-3 dakika kadar mayanın aktif hale gelmesi bekleyin.
        • Üzerine yoğurt, yumurta ve oda ısısında bekletilmiş tereyağını da ekleyin.
        • Son olarak da unu ekleyerek hamuru kulak memesi kıvamına gelene dek yoğurun.
        • Hamuru oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar mayalandırın.
        • Mayalanan hamurdan 10 adet beze oluşturun.
        • Her bezeyi unlu tezgâhta tatlı tabağı büyüklüğünde açıp üzerine son kat hariç her birinin üzerine tereyağı sürün.
        • 10 katı üst üste koyun ve hamuru büyük bir yuvarlak olacak şekilde açın.
        • Kalıp kullanarak hamurdan yuvarlak şekiller çıkarın.
        • Yuvarlak hamurların orta kısmına peynirli harcı ekleyip yarım ay şeklinde kapatın.
        • Fırın tepsisine aralıklarla dizin ve poğaçaların üzerine yumurta sarısı ve çörekotu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.

        Katmer Poğaça Malzemeleri

        Katmer poğaça malzemeleri; ılık süt, toz şeker, kuru maya, yoğurt, yumurta, tereyağı, un, beyaz peynir ve çörek otundan oluşmaktadır.

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