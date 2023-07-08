Güncel KDV oranları, Katma Değer Vergisi artış kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik ve yüzde 8'lik Katma Değer Vergisi KDV oranında artış yaşandı. 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeri oranlara ilişkin "2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, ne kadar arttı ve yüzde kaç oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte son dakika Katma Değer Vergisi artış kararı sonrası güncel 2023 KDV oranları...

Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerde ki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.

Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı.

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Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında daha önce yüzde 8'lik KDV uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetenin vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20 çıkarılırken (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

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GELİR TAHMİNİNİN YÜZDE 42'SİNE ULAŞILDI

Yılın ilk 5 ayında merkezi yönetim gelirleri 1 trilyon 612 milyar lira oldu. Bu rakam 3 trilyon 810 milyar liralık yıl sonu bütçe tahmininin yüzde 42'sine denk geldi. KDV gelirleri ilk 5 ayda 435 milyar lirayı aşarak yıl sonu bütçe hedefinin yüzde 53'üne ulaştı. ÖTV gelirleri ise 251.3 milyar lira ile yıl sonu tahmininin yüzde 49'una ulaştı.

Harç gelirleri ise Ocak-Mayıs döneminde 45.9 milyar lira ile 2023 sonu tahmininin yüzde 44'ünü buldu.

Merkezi Yönetim Gelirleri

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