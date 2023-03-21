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İstanbul'da dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü!

İstanbul’da, 24 yaşındaki Mert Can A., tartıştığı babası 49 yaşındaki Kenan A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan zanlının daha önce de babasını yaralama girişimi olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Mert Can A., babasıyla bir işte çalışmadığı için tartıştıklarını ve cinayetin bu tartışmanın ardından yaşandığını söyledi

Giriş: 21.03.2023 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
KATİL EVLAT | İstanbul'da dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü!
İstanbul'da dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü!
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İstanbul'da olay, dün saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan’da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, hastaneden gelen bilgi üzerine polis harekete geçti.

HASTANEYE KALDIRILAN BABA ÖLDÜ

Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Kenan A.’nın hayatını kaybettiği bilgisi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI

Polis soruşturmasının ardından yaralı olarak hastaneye getirilen Kenan A.’nın, oğlu tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olaydan sonra kaçtığı belirlenen Mert Can A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmayla şüpheli Mert Can A., Fatih’te polis ekipleri tarafından yakalandı.

"BİR İŞTE ÇALIŞMADIĞIM İÇİN TARTIŞTIK"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan şüpheli Mert Can A., cinayeti itiraf etti. Verdiği ifadesinde, Ayvansaray Üniversitesi grafik tasarım bölümünü okuduğunu ancak okulu birinci sınıftan terk ettiğini anlatan zanlı, "İşsizdim. Herhangi bir işte çalışmadığım için tartıştık” dedi. Zanlı, çıkan tartışmada babasını bıçakladığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE YARALAMA GİRİŞİMİ OLMUŞ

Geçmişte uyuşturucu kullandığını anlatan şüphelinin daha önce de babasını yaralama girişimi olduğu ortaya çıktı. Babasının bu olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan şüpheli, tedavi görmediğini de ifadesine ekledi. Soruşturmanın ardından katil zanlısı Mert Can A. adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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