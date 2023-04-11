Katil 6 ay sonra yakalandı! Restoranda darp ve feci ölüm!

Mersin'in Tarsus ilçesindeki olay, geçen yıl 7 Ekim´de ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi´nde meydana geldi. Yakınları tarafından evde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu´nun (62) yapılan otopsisinde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Elmacıoğlu´nun ölmeden önce bir restoranda çıkan tartışmada H.B. tarafından darp edildiğini belirledi.