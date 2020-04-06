Katık etmek sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Katık etmek ayrı mı yazılır, birleşik mi?

Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KATIK ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, katık etmek şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "katık ekmek, katıketmek" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'katık etmek'tir.

KATIK ETMEK KELİME ANLAMI NEDİR?

Katık etmek sözcüğünün TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'ekmeğin çok, yemeğin az olduğu durumlarda yemeği ölçülü yemek' anlamına gelmektedir.