Estetik operasyon yaptırmak için sık sık Türkiye'ye gelen Katie Price, henüz 18 yaşında olmasına rağmen 184 kiloya ulaşan oğlu Harvey için Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu
Price, Dwight Yorke ile birlikteliğinden dünyaya gelen Prader Willi Sendrumu olan oğlu için egzersiz aleti kiralamak istediğini söyledi.
YARDIM İSTEDİ
42 yaşındaki şarkıcı, Harvey'in kilolarından kurtulması için yaptığı paylaşımında "Biri bana yardım edebilir mi? Harvey için bir koşu bandı ve kürek çekme makinesi kiralamak istiyorum" dedi.
"KARANTİNADA HAREKET ETMESİ GEREK"
Katie Price, doğuştan engelli olan oğlunun karantina sürecinde evde hareket etmesi gerektiğini anlatarak, kendisine yardım eli uzatacak kişilerin kendisine mesaj atmalarını istedi.
Price'nin oğlu Harvey, Prader Willi adı verilen nadir rastlanan bir genetik hastalığa sahip.
Bu sendrom, davranış sorunlarının yanı sıra kilo artışına da neden oluyor. Aynı zamanda otizimli olan Harvey'in gözleri de yeteri kadar iyi görmüyor.
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