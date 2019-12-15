Kateter nedir? Ne işe yarar?

Tıpta kateter, bir vücut boşluğuna, damarına veya kanalına sokulabilen bir tüptür. Bu sayede kateterler cerrahi aletlerle beraber drenaja, sıvıların zerk edilmesine veya dışarı çıkarılmasına yardımcı olur. Birçok kullanım durumunda kateter dar ve esnek bir tüp olmasına rağmen bazı durumlarda geniş ve sert tüpler de kullanılmaktadır.