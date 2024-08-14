Kate Moss kızı Lila ve onun erkek arkadaşıyla Ibiza tatilinde
Bir dönem podyumların en çok aranan yüzü olan Kate Moss ve onun izinden giderek modellik yapan kızı Lila Moss, Ibiza tatiline çıktı. Anne kıza Lila Moss'un sevgilisi Yoni Helbitz de eşlik etti
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90'lı yıllarda podyumların en popüler modellerinden biri olarak tanınan Kate Moss, kendisine çok benzeyen kızı Lila ile tatile çıktı.
50 yaşındaki İngiliz model, yayıncı Jefferson Hack ile evliliğinden olan 21 yaşındaki kızıyla Ibiza'da görüntülendi.
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Annesinin izinden giderek modellik yapan Lila'nın yanında 23 yaşındaki erkek arkadaşı Yoni Helbitz de vardı.
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Daha önce birlikte defilede yürüyen, Londra ve Paris moda haftalarında ön sıralarda yer alan anne kız, bu defa birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Birlikte denize giren Kate ve Lila Moss ikilisi, plajda birbirlerine sevgi gösterisini ihmal etmedi.
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Anne kız birbirlerine sarılıp birbirlerini öperken objektiflere yansıdı.
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BACAĞINDA DİYABET POMPASI
Lila Moss'un sağ bacağında diyabet pompası dikkat çekti. Tip 1 diyabet hastası olduğu bilinen genç model, 2022 Met Gala gibi bazı etkinliklerde hem pompasını hem de glikoz ölçüm cihazını gururla sergilemişti.
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2021 yılında tanışan Lila ve sevgilisi Yoni, denizde yüzdükten sonra öpüşürken objektiflere takıldı.
Kate ve Lila Moss ile Yoni Helbitz deniz keyfinin ardından restoranda yemek yedi.
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HER İKİSİ DE 14'ÜNDE BAŞLADI
14 yaşındayken bir model gözlemcisi tarafından keşfedildikten sonra moda dünyasının en çok aranan yüzlerinden biri haline gelen Kate Moss, kariyerinde elde ettiği büyük başarıya rağmen, kızı Lila'nın onun yolundan gitmesi konusunda pek istekli değildi. Bu durumu Lila, verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı: Annem benim modellik yapmamı her zaman erteledi. 'Yapmak istersen yapabilirsin ama tavsiye etmem' derdi.
Ama Lila da tıpkı annesi gibi ilk modellik işine 14 yaşında başladı.