Katar Prensi'nin eski eşi ölü bulundu

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İspanyol dergisi Hola'nın haberine göre, 45 yaşındaki eski Katar prensesi İspanya'daki evinde ölü bulundu.

Katar Prensi Abdülaziz bin Halife El Sani'nin 3. eşi olan Kasia Gallanio, son olarak boşanma sürecinde 3 kızının velayetini almakla mücadele ediyordu.

Polis bir süredir alkol ve depresyonla mücadele ettiği belirtilen Gallanio'nun intihar etmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Fransız gazetesi Le Parisien de, ilk belirlemelerde herhangi fiziksel saldırı görülmediğini ancak incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Polonya kökenli ABD'li eski prensesten bir süredir haber alamayan kızlarından birisinin polise haber vermesi sonucu evde cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

TARTIŞMALI BOŞANMA SÜRECİ VE İSTİSMAR İDDİALARI

Gallanio, eski kocasının bir kızına istismarda bulunduğunu iddia etmiş, Katar prensi ise bu iddiaları reddetmişti. Çocuklar, Fransa'nın başkenti Paris'te babaları ile birlikte yaşıyordu.

Katar Prensi Al Sani, 1992'de Katar emirine yönelik darbe iddiası nedeniyle sürgüne gönderilmişti.