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        Haberler Ekonomi Enerji Katar LNG üretim kapasitesini artıracak - Enerji Haberleri

        Katar LNG üretim kapasitesini artıracak

        Katar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kapasitesini 2030'a kadar 77 milyon tondan 142 milyon tona çıkaracağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:09
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        Katar LNG üretim kapasitesini artıracak
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        Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy Üst Yöneticisi Saad bin Şeride el-Kabi, ülkenin başkenti Doha'da kapasite artırım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan el-Kabi, LNG üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin mevcut çalışmalara ilave olarak yıllık 16 milyon tonluk yeni bir çalışmanın yapılacağını duyurdu.

        Halihazırda dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar'ın mevcut kapasitesi yıllık 77 milyon ton seviyesinde bulunuyor.

        Katar hükümeti, geçen yıllarda bu miktarın 2027'ye kadar 126 milyon tona çıkarılacağını açıklamıştı. Söz konusu yeni çalışmayla birlikte üretim kapasitesindeki hedef 2030 yılı için 142 milyon tona yükseldi.

        Bu, ülkenin LNG üretim kapasitesinin yüzde 85 artacağı anlamına geliyor.

        Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) verilerine göre Katar, geçen yıl 79,9 milyon ton LNG ihraç ederek ABD ve Avustralya'nın gerisinde kalmış, 2022'de ise 80,1 milyon ton ile dünyada en fazla LNG ihraç eden ülke olmuştu.

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