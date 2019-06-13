13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
"BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, geçen yıl dünyada toplam 431 milyar metreküp LNG ihracatı yapıldı.
LNG'nin ana alıcısı Asya-Pasifik ülkeleri olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeden sonraki en büyük alıcı ise Avrupa oldu.
Katar'ın LNG ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,76 artarak 104,8 milyar metreküpe yükseldi. Böylece Katar LNG ihracatında zirvedeki yerini korudu.
LNG ihracatında Katar'ı sırasıyla 91,8 milyar metreküple Avustralya, 33 milyar metreküple Malezya ve 28,4 milyar metreküple ABD izledi.
Öte yandan Katar, 19,6 milyar metreküple en fazla Güney Kore'ye LNG sattı.
EN FAZLA LNG ALAN ÜLKE JAPONYA
Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla LNG ithalatını 113 milyar metreküple Japonya gerçekleştirdi.
Japonya'yı sırasıyla Çin, Güney Kore ve Hindistan izledi. Avrupa'da ise en büyük üç alıcı İspanya, Fransa ve Türkiye oldu.
İspanya, geçen yıl 15 milyar metreküp LNG ithal ederken, onu 13,1 milyar metreküple Fransa ve 11,5 milyar metreküple Türkiye izledi.
Türkiye'nin ana LNG tedarikçileri ise Cezayir, Katar ve Nijerya olarak kayıtlara geçti.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Gaz 2018 Raporu"na göre ise dünyada LNG ihracatı 2023'e kadar 500 milyar metreküpü geçecek. Asya'da artacak LNG talebi küresel piyasalarda da ticaretin artmasına neden olacak.
Ayrıca, ABD'nin LNG ticaretinde 2023 itibarıyla Avustralya'yı geçeceği tahmin ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!