Katar'ın eski Mossad yetkilisini parayla çalıştırdığı iddiası İsrail'de şok yarattı

İsrail kanalı i24news’e göre bu, aynı olayla bağlantılı olarak soruşturulan ikinci eski Mossad personeli oldu. Şüpheli tutuklanmazken, diğer zanlılarla iletişim kurması yasaklandı. İsrailli esirlerin ailelerini temsil eden merkez, bu skandalın Katar’ın esirlerin geri getirilmesi mücadelesine “sızdığını” gösterdiğini savundu ve Başbakan Binyamin Netanyahu’ya “temizlik operasyonu” yapması çağrısında bulundu.

Olay, Katar ile Netanyahu’nun ofisindeki bazı çalışanlar arasında iki ayrı faaliyet hattına dayanıyor. Bunlardan ilki, Amerikalı Yahudi lobici Guy Podelic’in yürüttüğü ve “Al-Manara” projesi olarak bilinen kampanya. Bu proje, Netanyahu’nun basın ekibinde yer alan Yonatan Urich ve Srulik (Yisrael) Einhorn tarafından başlatıldı. Amaç, 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar’ın imajını iyileştirmekti. Projede İsrailli şirketler de yer aldı; bunlar arasında İsrail ordusunda yedek tümgeneral rütbesine sahip Yoav (Poli) Mordechai’nin şirketi ve yüksek teknoloji firması “Koyos” bulunuyordu. İsrail polisinin soruşturması, Urich ile proje bağlantılı başka bir eski Mossad yetkilisi arasında ticari ilişki olduğuna dair açık kanıtlar ortaya koydu.

İkinci faaliyet hattı ise İsrail televizyonu Kanal 12 tarafından ortaya çıkarıldı. Buna göre Podelic, Katar adına yürüttüğü bu kampanyada arabuluculuğu Einhorn yaptı ve Netanyahu’nun sözcüsü Eli Feldstein’ı işe aldı. Bu kampanyanın amacı, Katar’ın Hamas ile esir takası konusunda Mısır değil, “tercih edilen arabulucu” olduğu yönünde İsrail basınına haberler servis etmekti.

