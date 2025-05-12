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        Haberler Gündem Katar Havayolları uçağının motoru havada arızalandı! Tek motorla iniş yaptı

        Katar Havayolları uçağının motoru havada arızalandı! Tek motorla iniş yaptı

        DOHA-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Katar Havayolları uçağının motoru havada arızalandı. Pilot acil durum deklere etti. Tek motorla iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 23:06 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:06
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        Korku dolu anlar! Uçağın motoru havada arızalandı
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        DOHA-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçağın bir motoru arıza nedeniyle durdu. Bursa üzerinde tur atan uçak tek motorla havalimanına iniş yaptı.

        Olay, saat 19.10 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Katar Havayolları’nın Doha-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçak Bursa üzerinde seyir halindeyken bir motoru arıza nedeniyle durdu.

        Hava Trafik kontrolörü ile irtibata geçen uçağın pilotu acil durum deklere etti. Bursa üzerinde bir süre tur atan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş için alçalmaya başladı.

        Bu sırada Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) ait Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ve sağlık ekipleri pistte hazır beklediler. Motor arızası nedeniyle tek motorla havalimanına iniş yapan uçak piste kalırken, ARFF ekipleri yaklaşık 8 dakikada uçağı park pozisyonuna çekti. Arıza nedeniyle uçağın devam seferi olan İstanbul-Doha uçuşu iptal edildi.

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