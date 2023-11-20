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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Katar, 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerini Filistin’e bağışlayacak - Futbol Haberleri

        Katar, 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerini Filistin’e bağışlayacak

        Katar, 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 18:11 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:11
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        Gelirler Filistin'e bağışlanacak!
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        İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Katar 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerinin destek amacıyla Filistin’e bağışlanacağını duyurdu. Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani yaptığı açıklamada, futbolu Filistin halkıyla dayanışma içerisinde göstermenin bir aracı olarak kullanmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Filistin'de yaşanan son olaylar ışığında, bu zor zamanda kardeşlerimize destek olmak için gerekli tüm yardımı sağlamalıyız. Bu nedenle, Katar'daki Asya Kupası'ndan elde edilen bilet gelirini Filistin'de çok ihtiyaç duyulan yardım çabalarına bağışlamaya karar verdik” ifadelerini kullandı. Bilet gelirleri, çok ihtiyaç duyulan tıbbi destek ve gıda yardımları için kullanılacak.

        Katar, 1988 ve 2011 yıllarında başarıyla ev sahipliği yaptığı Asya Kupası’na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. 24 takımın katılacağı Asya Kupası kapsamında, 12 Ocak - 10 Şubat 2024 tarihleri arasında Katar’daki 9 stadyumda 51 maç oynanacak.

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