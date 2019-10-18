Katalonya Özerk Bölgesi'nde, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ayrılıkçı siyasetçilere yönelik hapis cezalarının ardından başlayan protesto gösterileri büyüyerek devam ediyor.

Barcelona'da beşinci gününe giren gösterilerde binlerce protestocu, İspanyol yargısının kararını protesto için sokaklara çıktı. Sendikalar göstericilere destek için genel grev çağrısı yaparken, İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya'daki olaylar nedeniyle 26 Ekim'de oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını erteleme kararı aldı.

Barcelona'nın El Prat Havalimanı'ndan yapılması planlanan 150 civarında uçuşun, protesto gösterileri nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

ZARAR 1 MİLYON EURO

Yerel yönetim, gösterilerde oluşan maddi zararın 1 milyon Euro civarında olduğunu duyurdu.

Barışçıl başlayan gösterilerde polisin sert müdahalesi sonucu eylemcilerle çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. Olaylarda şu ana kadar 16 kişinin tutuklandığı, 42 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

PUIGDEMONT SERBEST

Bu arada eski Katalonya özerk hükümetinin lideri Carles Puigdemont, kaçak bulunduğu Belçika'da sabah saatlerinde polise teslim olduktan sonra, hakim karşısına çıkarıldı ve serbest bırakıldı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Puigdemont sabah saatlerinde kaçak bulunduğu Belçika'da kendi isteğiyle polise teslim oldu. Eski Katalan lider daha sonra hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin hakkında üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarttığı Puigdemont'u serbest bırakma kararı aldı.

Hakim, İspanya'nın tutuklama emrini incelediği süre boyunca Puigdemont'un, Belçika yargısının tasarrufunda olması gerektiğini ifade etti.

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.