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        Haberler Spor Diğer Hentbol Kastamonu ve Konyaaltı belediyelerine "hentbol branşını kapatmayın" çağrısı - Diğer Haberleri

        Kastamonu ve Konyaaltı belediyelerine "hentbol branşını kapatmayın" çağrısı

        Türkiye Hentbol Federasyonu, kadın hentbolunda faaliyet gösteren Kastamonu Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor'un mevcut belediye başkanlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kulüpleri kapatmaya çalıştığını duyurarak, bu kararın kadın hentboluna zarar vereceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:09
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        THF'den belediye başkanlarına çağrı!
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        Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) kadın hentbolunda faaliyet gösteren Kastamonu Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor'un mevcut belediye başkanlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kulüpleri kapatmaya çalıştığını duyurarak, bu kararın kadın hentboluna zarar vereceğini açıkladı.

        THF'den "Kadın hentbolu adına; Kastamonu ve Konyaaltı belediye başkanlarına çağrı" başlıklı yayımlanan açıklamada, yerel seçimlerden sonra yönetim değişikliği yaşanan iki belediyede kadın hentboluna yönelik olumsuz gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

        Avrupa'da büyük başarılar elde eden iki kulübün, kız çocuklarına model olduğu aktarılarak, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        "Kastamonu ve Konyaaltı Belediye başkanlarını, kararlarını gözden geçirmelerini ve kadın hentboluna verdikleri desteğe devam etmelerini istiyoruz. Türkiye’de hentbolun gelişimine en büyük katkıyı belediyelerimiz vermektedir. Hentbol Kadın ve Erkek Süper Ligleri'nde yer alan 22 takımın 17'sini belediyelerin desteklediği takımlar oluşturmaktadır. Belediyelerin desteği ile faaliyetlerini sürdüren kadın hentbol takımlarımızdan Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü ve Antalya Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, son dönemde uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiştir. Ancak, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından bu iki kulübümüzde kadın hentbolu adına büyük bir kriz yaşanmaktadır. Büyük bir borç yükü devraldıklarını açıklayan Kastamonu ve Konyaaltı Belediye Başkanları, ilk tasarruf kalemi olarak kadın hentbol takımlarını görmüştür. Yıllardır büyük emeklerle var olmaya çalışan, kısıtlı kaynaklarla uluslararası başarılar elde eden, milli takıma çok sayıda sporcu veren iki başarılı takım, belediye başkanlarının tasarrufuyla kapatılmaya çalışılmaktadır."

        İki kulübün de uluslararası önemli bir imaja sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Kastamonu ve Antalya kentlerinin milli gururu olan takımlarımız; toplumsal cinsiyet rolleri nedeni ile sporda fırsat eşitliğinden yararlanamayan kız çocuklarına rol model olmuşlar, ailelerin ülke çapında kız çocuklarını hentbol oynamaya teşvik etmesinde önemli rol oynamışlardır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk 'Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır' demiş, sporu medeniyetin bir göstergesi olarak görmüştür. Çağdaş bir toplumun gereği olarak sporun tüm vatandaşlarca yapılır hale gelmesi için, kadınların aktif olarak sporun içinde yer almasını sağlamak her kurumun olduğu gibi, belediyelerimizin de en önemli görevlerinden biridir." denildi.

        Hentbolun olimpik bir branş olduğu hatırlatılan açıklama, şu ifadelerle sona erdi:

        "Verilen emeklerin, kazanılan başarıların, hentbolun söz konusu kentlere ve kadınların spora katılımına yaptığı katkının göz ardı edilerek hentbol kulüplerinin faaliyetlerine son verilmesi, telafi edilemeyecek zararlara yol açacaktır. Oluşan durumdan kimse kazançlı çıkmayacak; kadın sporu kaybedecek, hentbol kaybedecek, belediyeler kaybedecek, ülke kaybedecektir. Türkiye hentbol ekosisteminin tüm paydaşlarını temsil eden THF olarak, Kastamonu ve Konyaaltı belediye başkanlarını kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde altını çizdiğimiz üzere 'Kadın sporunun gelişimi ve güzide kulüplerimizin yaşaması için her türlü desteğe hazırız'. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz, ikinci yüzyılımıza sporda da yeni bir vizyonla girdiğimiz bu dönemde, kadın sporuna yapılacak her yatırım, ülkemizin aydınlık geleceğine yapılacak yatırım olacaktır."

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